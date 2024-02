Boric decreta luto nacional no Chile pela morte do ex-presidente Sebastián Piñera

Ministra do interior disse que atual líder chileno ordenou que seja realizado um funerário de estado, e que ele receba todas as honras e reconhecimento que merece

MARTIN BERNETTI / AFP Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile



O presidente do Chile, Gabriel Boric, decretou luto oficial no país pelo falecimento do ex-líder Sebastián Piñera, que morreu nesta terça-feira, 6, em uma queda de helicóptero. Em comunicado, a ministra do interior, Carolina Toba, disse que Piñera será recordado “pela maneira que deu e dedicou sua vida ao serviço publico” e que terá todos as honras e reconhecimento que merece. Segundo ela, Boric instruiu a realizar um funerário de estado e declarar luto nacional. Ela também prestou condolências a família da vítima. “Queremos expressas nossa comoção por essa tragédia e fazer chegar nosso abraço solidário a família do ex-presidente”, disse. “Piñera foi presidente do Chile, presidente democrático do país em duas oportunidades”, destacou. Líder chileno por duas vezes, Piñera estava em uma aeronave que caiu na região central do país. Ao todo, quatro pessoas estaria a bordo, e três foram salvas, porém, ele não conseguiu se soltar do cinto de segurança e acabou ficando preso junto ao helicóptero.