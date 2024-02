Ex-presidente do Chile Sebastián Piñera morre em acidente de helicóptero

Aeronave, pilotada pelo líder chileno, caiu em um lago na região central; três pessoas conseguiram ser resgatadas

Martin BERNETTI / AFP Ex-presidente chileno (2010-2014) e candidato do partido "Chile Vamos", Sebastian Pinera, discursa durante comício em Santiago



Morreu nesta terça-feira, 6, o ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, de 74 anos, em um acidente de helicóptero na região central do Chile. Informações preliminares dizem que quatro pessoas estavam a bordo do helicóptero que caiu Lago Ranco, um balneário situado 920 km ao sul de Santiago. “Com profundo pesar comunicamos o falecimento do ex-presidente da república do Chile, Sebastian Piñera Echeñique”, informou seu escritório O ex-presidente morreu depois que seu helicóptero caiu quando viajava junto com outras três pessoas que sobreviveram. Segundo as autoridades, o acidente aconteceu às 14h57. Três foram encontradas pelas equipes de emergência e conseguiram ser socorridas. Duas, conseguiram nadar até a margem, já a terceira foi resgatada na água com um bote. Segundo o jornal Clarín, Piñera pilotava a aeronave e não conseguiu tirar o sinto de segurança para deixar a aeronave.

Piñera foi presidente do Chile por duas vezes, em 2009 e 2018. Em sua primeira vitória, ele acabou com a hegemonia de esquerda no país e bateu de frente com os defensores da ditadura de Augusto Pinochet (de 1973 a 1990), dizendo que eles eram “cúmplices passivos”. No seu segundo mandato, ele se viu diante de uma agitação social classificadas como as mais significativas desde a volta da democracia. Na ocasião, cerca de 1 milhão de pessoas foi às ruas para protestar contra o seu governo. Desde então, ele nunca conseguiu recuperar a sua popularidade.