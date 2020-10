Boris Johnson classifica próximas semanas como ‘cruciais’ para conter surto de Covid-19

Questionado sobre vacinas, o primeiro-ministro do Reino Unido afirmou que o projeto da AstraZeneca parece estar perto de uma

Pippa Fowles/EFE Primeiro-Ministro do Reino Unido, Boris Johnson está preocupado com a segunda onda de Covid-19



Primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson disse nesta segunda-feira, 5, que o aumento de casos de Covid-19 está dentro das previsões do governo. Por isso, o mandatário classificou as próximas semanas como cruciais para descobrir se as medidas adotadas para evitar a propagação do novo coronavírus no país surtiram efeito. “A incidência de casos que estamos vendo realmente corresponde no geral àquilo que pensávamos”, disse Johnson depois que o Reino Unido relatou um salto de casos diários de covid-19, que atingiram o recorde de 22.961 nesse domingo.

Por causa de uma falha técnica, mais de 15 mil resultados de exames não haviam sido transferidos para sistemas de computador a tempo, inclusive os de rastreadores de contato. “Para ser sincero, acho que os números ligeiramente menores que vimos não refletiam o rumo que achávamos que a doença podia tomar, por isso acho que esses números são realistas”, disse Johnson. “O crucial é que, nos próximos dias e semanas, veremos mais claramente se algumas das restrições que adotamos começam a funcionar para conter o vírus”.

Questionado sobre vacinas, Johnson afirmou que o projeto da AstraZeneca parece estar perto de uma. “Estamos trabalhando muito duro para conseguir uma. Ainda não chegamos lá”. “Fui ver os cientistas de Oxford no Instituto Jenner, a equipe da AstraZeneca. É incrível o que eles estão fazendo. Você realmente sente que eles devem estar perto, mas ela tem que ser devidamente testada”, disse Johnson.

*Com informações do Estadão Conteúdo