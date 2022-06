Boris Johnson se diz preocupado com desaparecimento do jornalista Dom Phillips e oferece ajuda

Essa é a primeira vez que o premiê fala sobre o assunto; ele informou que seu governo está trabalhando com as autoridades brasileiras

REUTERS/Peter Nicholls Boris Jonhson diz que Reino Unido está pronto para ajudar o Brasil nas buscas pelos desaparecidos na Amazônia



O primeiro-ministra do Reino Unido, Boris Johnson, disse nesta quarta-feira, 15, estar “profundamente preocupado” com o desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips na floresta amazônica e “sobre o que pode ter acontecido com ele” e informou que seu governo está trabalhando com autoridades brasileiras que investigam o caso. “O que dissemos aos brasileiros é que estamos preparados para fornecer qualquer apoio que eles precisem”, declarou Johnson durante sessão do Parlamento. Essa foi a primeira vez desde o dia 5 de junho quando o jornalista desapareceu junto ao indigenista Bruno Pereira no Vale do Javari, no Amazonas.

Não foi só Johnson que falou sobre o assunto no Parlamento. A conservadora Theresa May, ex-primeira-ministra do Reino Unido, também comentou sobre o desaparecimento de Dom Phillips e pediu que o governo torne o caso como uma prioridade diplomática. “O meu honorável amigo vai assegurar que o governo faça desse caso uma prioridade diplomática?”, questionou. “E que faça também o possível para garantir que as autoridades brasileiras coloquem os recursos necessários para descobrir a verdade e saber o que aconteceu com Dom e Bruno”, acrescentou durante o pedido ao premiê, que respondeu que funcionários do Ministério de Relações Exteriores estão trabalhando em estreita colaboração com as autoridades brasileiras e que o Reino Unido está prontos para prestar todo o suporte que eles precisarem”.