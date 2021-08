Braço do Estado Islâmico no Afeganistão reivindica autoria de atentados em Cabul

‘Isis-K’ usou canais de propaganda na internet para confirmar responsabilidade pelas explosões registradas no aeroporto internacional da capital afegã

EFE/AKHTER GULFAM Pelo menos 60 civis e 12 soldados norte-americanos morreram em explosões próximas a portões no aeroporto de Cabul



O Estado Islâmico de Khorasan (Isis-K), braço do Estado Islâmico na Ásia Central, reivindicou nesta quinta-feira, 26, a autoria dos atentados que deixaram dezenas de mortos perto do aeroporto de Cabul. A informação foi divulgada em comunicado pela agência de notícias da organização radical islâmica, “Amaq”, em seus canais de propaganda na internet. Mais cedo, o general Frank Mackenzie, chefe das Forças Armadas dos EUA no Afeganistão, confirmou 12 mortes de militares do país e disse que há pelo menos 15 agentes feridos. “Apesar desses ataques, nós vamos continuar com essa missão. A retirada vai continuar”, disse. Um número exato de vítimas ainda não foi divulgado, mas autoridades locais estimam que pelo menos 60 civis tenham morrido nos dois ataques.

Ainda na terça-feira, 24, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tinha alertado em comunicado oficial sobre a possibilidade de um ataque terrorista articulado pelo grupo, que rejeita a ideia de “estados nacionais” na região. Segundo especialistas, o grupo extremista funciona de forma semelhante ao Estado Islâmico “tradicional”, que nega a existência de países como Síria e Iraque, mas tem a denominação de “Khorasan” porque remete à região com mesmo nome formada antes de influências imperiais ou colonialistas que dividiram a Ásia Central e outras partes do mundo por séculos. Eles se posicionam contra o Talibã e passaram a articular ataques na região na metade dos anos 2010, chegando a causar uma “união inusitada” entre forças afegãs, norte-americanas e os fundamentalistas contra o grupo.