Em nota e sem fazer nenhuma condenação, o governo brasileiro manifestou “grave preocupação” com os relatos de envio de drones e mísseis do Irã em direção a Israel, alertando para o impacto disso nos países vizinhos, como Jordânia e Síria. O Itamaraty, que tem se colocado na posição de mediador de conflitos ao redor do mundo, ressaltou na nota que tem alertado sobre “o potencial destrutivo do alastramento das hostilidades à Cisjordânia e para outros países, como Líbano, Síria, Iêmen e, agora, o Irã”. Além disso, a diplomacia brasileira recomendou que não sejam realizadas viagens não essenciais à região e que os nacionais que já estejam naqueles países sigam as orientações divulgadas nas embaixadas brasileiras e nos canais de comunicação oficiais, como site e redes sociais. “O Itamaraty vem monitorando a situação dos brasileiros na região, em particular em Israel, Palestina e Líbano desde outubro passado”, finaliza a nota.

