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Brasil ampliará parcerias com os EUA ‘sem abrir mão da soberania’, diz Lula

Na reunião com Donald Trump realizada na última quinta-feira (6), o presidente tratou de temas como comércio bilateral, negociações tarifárias, cooperação no combate ao crime organizado e minerais críticos

  • Por Estadão Conteúdo
  • 09/05/2026 12h16
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Ricardo Stuckert / PR Encontro Lula e Trump O presidente dos EUA, no dia seguinte, voltou a falar sobre o "bom relacionamento" que possui com o presidente brasileiro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou neste sábado (9) em publicação no X, que o Brasil seguirá em tratativas para ampliar as parcerias com os EUA e fortalecer o “caminho do diálogo sem abrir mão de nossa soberania”. Na reunião com Donald Trump realizada na última quinta-feira, (7) Lula tratou de temas como comércio bilateral, negociações tarifárias, cooperação no combate ao crime organizado e minerais críticos.

O presidente dos EUA, no dia seguinte, voltou a falar sobre o “bom relacionamento” que possui com o presidente brasileiro. Ele também disse que houve conversas sobre questões tarifárias, dentre outros temas. No encontro, foi destacado que o Brasil teve um déficit entre US$ 20 bilhões (nos números apurados pelo Brasil) e US$ 30 bilhões (segundo apuração americana) com os EUA no ano passado.

O governo americano frequentemente usa o déficit comercial registrado em relação a outros países para justificar as tarifas impostas. Outro destaque do encontro foi a tratativa sobre a exploração de minerais críticos e estratégicos.

Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, Lula comentou sobre a recente aprovação na Câmara do marco legal visando recepcionar investimentos no setor. Silveira falou ainda sobre “pluralidade de diálogo” e defendeu a entrada de recursos de investidores da China, Estados Unidos e Rússia e outros.

Por sua vez, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse na quinta-feira esperar avançar em novos acordos de cooperação com os Estados Unidos para operações de combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro.

 

 

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