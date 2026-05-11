Zema satiriza Ciro Nogueira e dá torta na cara de Lula em novo episódio de ‘Os Intocáveis’

Candidato à Presidência e ex-governador de Minas Gerais, está publicando uma série de vídeos contra os poderosos do Brasil desde o dia 23 de fevereiro

Reprodução/TikTok/@romeuzemaoficial Romeu Zema lança sexto episódio de 'Os Intocáveis'



O pré-candidato à Presidência e ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lançou nesta segunda-feira (11) mais um episódio de “Os Intocáveis”, série que satiriza os poderosos do Brasil. No mais novo vídeo, ele traz o senador Ciro Nogueira (PP-PI), alvo de busca da Polícia Federal (PF) em nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional ligados ao Banco Master.

Na sátira, ele mostra uma conversa entre Ciro Nogueira e o ex-presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro. “Você quer que eu abra mão da minha história e única coisa que eu tenho? Tudo isso em nome de quê?”, questiona Ciro. Em resposta, Vorcaro responde: “Seis milhões na sua conta agora”. “Eu topo”, responde Ciro.

Outro personagem que aparece é o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que “pressiona” Vorcaro a identificar o criminoso em uma delação premiada. O ministro Dias Toffoli também é citado. Ele aparece sendo agredido por bolas, para simular que foi vencido pelo próprio caso Master.

Toffoli era relator do caso. No dia 12 de fevereiro, ele tinha deixado a relatoria do caso depois de a Polícia Federal (PF) enviar ao presidente da Corte, Edson Fachin, relatório sobre a perícia feita no celular do dono da instituição financeira, Daniel Vorcaro. Já no dia 11 de março, se declarou suspeito sobre as acusações referentes ao seu envolvimento no Banco Master. “Nos termos do disposto no art. 145, § 1º, do Código de Processo Civil, declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo”, disse o ministro. “Determino à Secretaria Judiciária que encaminhe o processo à Presidência desta Suprema Corte para a adoção das providências que julgar pertinentes”, acrescentou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que aparece abrindo o vídeo e assistindo à televisão após uma ligação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também não fica de fora e, em uma brincadeira de “passa ou trapaça”, leva uma tortada na cara de Zema após o ex-governador de Minas Gerais acertar a pergunta sobre os maiores casos de corrupção do Brasil.

Zema estava sem publicar um vídeo desde o dia 25 de março, quando tinha feito uma publicação em que mostrava uma notícia-crime contra o ministro Gilmar Mendes. A série de vídeos tem sido publicada desde o dia 23 de fevereiro.