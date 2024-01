Brasil critica declarações de autoridades de Israel sobre emigração dos palestinos

O Itamaraty considerou que essa posição viola o direito internacional e prejudica a possibilidade de paz

Reprodução/Canal Brasil Mauro Vieira é ministro das Relações Exteriores



O Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu uma nota na noite de sexta-feira, 5, criticando as recentes declarações de autoridades de Israel sobre a emigração dos palestinos da Faixa de Gaza. O Itamaraty considerou que essa posição viola o direito internacional e prejudica a possibilidade de paz. Nos últimos dias, dois ministros de Israel defenderam o deslocamento da população de Gaza para outros países. De acordo com o governo brasileiro, essas declarações aprofundam as tensões e prejudicam as perspectivas de alcançar a paz na região. O direito internacional proíbe o deslocamento forçado de populações e a aquisição de territórios por meio da guerra.

Em uma entrevista a uma rádio de Israel no dia 31 de dezembro, o ministro das Finanças do país, Bezalel Smotrich, defendeu a emigração dos palestinos de Gaza. Smotrich afirmou que, se houvesse menos árabes em Gaza, a discussão seria diferente. Essa mesma posição foi defendida pelo ministro da Segurança de Israel, Itamar Bem-Gvir. Além do Brasil, a União Europeia, países árabes, a ONU e os EUA também criticaram as declarações dos ministros israelenses. O Departamento de Estado norte-americano classificou as falas como “inflamatórias e irresponsáveis”. O governo dos EUA reafirmou que Gaza é terra palestina e que o Hamas não controla seu futuro.