Brasil e China elaboram protocolo para certificação de produtos agropecuários

Brasil e China estão em processo de elaboração de um protocolo bilateral que visa a certificação e rastreabilidade de produtos agropecuários, com ênfase na exportação de carne e soja. A iniciativa busca estabelecer um sistema que reconheça certificações ambientais e métodos de rastreamento, permitindo que os produtos brasileiros sejam comercializados com selos de sustentabilidade aceitos na China. O protocolo abrange a padronização de metodologias para avaliar emissões, uso do solo e bem-estar animal. A expectativa é que certificados emitidos por instituições brasileiras, como a Embrapa, sejam reconhecidos na China, o que pode abrir portas para novos acordos comerciais, aumentar o valor dos produtos e diminuir barreiras não tarifárias. Recentemente, uma missão oficial do Ministério da Agricultura do Brasil visitou a China, onde foram abordados assuntos relacionados à sustentabilidade na agricultura com representantes de órgãos chineses e empresas do setor.

A Cofco Meat Investment, um dos principais grupos alimentícios do país asiático, manifestou interesse em adquirir carne brasileira que possua certificação de sustentabilidade. A carne bovina é um ponto focal nas negociações, uma vez que a China é o maior importador desse produto do Brasil. Em 2024, o país asiático foi responsável por 51,3% das exportações de carne brasileira. Supermercados na China já estão exigindo QR codes para garantir a rastreabilidade ambiental de produtos de origem animal, o que pode se tornar uma prática comum.

A soja também desempenha um papel importante no protocolo, com iniciativas brasileiras como o Selo ABC+ e o programa Soja Plus, que têm potencial para serem reconhecidas na China. Este ano, está programada uma visita técnica de autoridades chinesas ao Brasil para avaliar as tecnologias utilizadas no setor agropecuário local.]

Além disso, a China está conduzindo uma investigação sobre os impactos da importação de carne bovina em sua indústria local, com o prazo para conclusão estendido até novembro. Caso sejam identificados danos à indústria chinesa, poderão ser implementadas medidas de proteção, mas, por enquanto, as regras vigentes permanecem inalteradas.

