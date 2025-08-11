Em nota, governo brasileiro diz que repudia ‘qualquer forma de violência política’ ao lamentar morte de Miguel Uribe

Político de 39 anos foi atacado a tiros durante um comício eleitoral no qual recebeu vários disparos, entre eles dois na cabeça, e permaneceu hospitalizado em estado crítico até a madrugada desta segunda-feira

Raul ARBOLEDA / AFP Ele era filho da jornalista Diana Turbay, assassinada em 1991 durante um sequestro atribuído a membros do Cartel de Medellín



O governo brasileiro lamentou nesta segunda-feira (11) o assassinato do senador e pré-candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, vítima de um atentado há dois meses em Bogotá, em uma nota na qual disse repudiar qualquer forma de violência política. “Ao reiterar repúdio veemente a qualquer forma de violência política, o governo brasileiro transmite sinceras condolências à família do senador e manifesta solidariedade ao governo e ao povo da Colômbia”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores em comunicado. Na nota, o Itamaraty disse ter recebido com “profundo pesar” a notícia da morte do senador como consequência do ataque que sofreu em 7 de junho.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Uribe Turbay, de 39 anos, foi atacado a tiros durante um comício eleitoral no qual recebeu vários disparos, entre eles dois na cabeça, e permaneceu hospitalizado em estado crítico até sua morte na madrugada desta segunda-feira. Filho da jornalista Diana Turbay, assassinada em 1991 durante um sequestro atribuído a membros do Cartel de Medellín, e neto do ex-presidente liberal Julio César Turbay Ayala (1978-1982), Miguel Uribe era pré-candidato às eleições presidenciais de 2026. O legislador foi vereador e secretário de governo de Bogotá, e em 2022 chegou ao Senado com a maior votação obtida nos pleitos parlamentares pelo partido opositor Centro Democrático, a legenda liderada pelo ex-presidente Álvaro Uribe, de quem não era parente.

*Com informações da EFE

Publicado por Fernando Dias