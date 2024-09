Brasil e China pedem que armas nucleares não sejam usadas no conflito entre Rússia e Ucrânia

Brasil e China emitiram nesta sexta-feira (27) um comunicado conjunto, durante a Assembleia Geral da ONU , pedindo a não utilização de armas nucleares no conflito entre Rússia Ucrânia . A declaração, assinada por 12 países, enfatiza a importância de evitar o uso de armas de destruição em massa, como nucleares, químicas e biológicas, e reforça a necessidade de prevenir a proliferação nuclear. “Instamos que se abstenham do uso ou da ameaça de armas de destruição em massa, em particular nucleares, químicas e biológicas. Deve-se fazer tudo o possível para evitar uma guerra nuclear”, diz o comunicado.