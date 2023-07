Brasil e Venezuela revisam agenda de trabalho bilateral para avançar em relações

Vínculo entre os dois países, suspenso em 2019, foi retomado neste ano com o retorno de Lula à Presidência

CLÁUDIO REIS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Lula recebe o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no Palácio do Planalto, em Brasília



Os ministros das Relações Exteriores de Brasil e Venezuela, Mauro Vieira e Yván Gil, respectivamente, revisaram a agenda de trabalho bilateral visando avançar nas relações entre os dois países, que foram retomadas em janeiro após quatro anos de suspensão. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 10, pelo próprio chanceler venezuelano. No Twitter, Gil afirmou que, durante uma conversa telefônica com Vieira, os dois debateram a “agenda de trabalho para continuar avançando em favor do bem-estar” de ambos os povos. Eles também trocaram “opiniões sobre questões de interesse bilateral”, ainda de acordo com o ministro venezuelano, que não deu mais detalhes. Recentemente, delegações de ambos os países se reuniram em Caracas para promover o comércio binacional e ratificar o compromisso de combater conjuntamente o contrabando na fronteira comum. As partes aprovaram a instalação de uma comissão administrativa para lidar com acordos de complementação econômica e uma comissão de trabalho para a “avaliação de produtos brasileiros de origem animal e vegetal”, de acordo com um comunicado do governo venezuelano. Além disso, as delegações “concordaram em se reunir em breve para estabelecer as mesas técnicas correspondentes com o objetivo de relançar a relação bilateral no âmbito da construção do novo mapa de cooperação baseado nos princípios de solidariedade e complementaridade”. As relações entre os dois países, suspensas em 2019, foram retomadas neste ano com o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência.

*Com informações da EFE.