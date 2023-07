Brasil enviará missão humanitária ao Canadá para ajudar a combater incêndios florestais fora de controle

Em nota, o Itamaraty informou que solicitação foi feita pelo governo canadense; mais de 100 especialistas foram convocados e devem permanecer no país pelo período de um mês

OLIVIER PILON / SOCIETE DE PROTECTION DES FORETS / AFP Imagem divulgada pela Societe De Protection Des Forets (SOPFEU) em 18 de julho de 2023, mostra fumaça de incêndio florestal nublando o céu na zona norte da província de Quebec, no Canadá



O Brasil vai uma missão humanitária para o Canadá para ajudar a combater os incêndios florestais que devastam o país desde março, e se intensificaram em junho. De acordo com o Itamaraty, o pedido de apoio partiu do governo canadense. “O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou o envio ao Canadá de missão humanitária brasileira com vistas a apoiar o combate aos incêndios florestais que atingem aquele país desde março de 2023 e se intensificaram a partir de junho último”, diz a nota. Dos incêndios ativos no país, um total de 885, 600 estão fora de controle, segundo os dados oficiais. Ao menos dois bombeiros já morreram no combate às chamas. Ao todo, 104 especialistas de diferentes órgãos do governo, vão ser destinados ao Canadá. “A missão brasileira deverá atuar nas florestas mais afetadas do Canadá e permanecer naquele país pelo período de um mês”, informou o Itamaraty, acrescentando que a missão vai ser coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério das Relações Exteriores. As despesas de transporte e hospedagem serão reembolsadas pelo governo canadense, segundo detalha o comunicado da chancelaria. Até agora neste ano, o Canadá já sofreu mais de 4.200 incêndios, que queimaram um recorde de 109 mil quilômetros quadrados de floresta, uma área semelhante à massa terrestre da Nova Zelândia ou do Gabão.

O Ministério das Relações Exteriores informa que vão participar da missão os profissionais dos seguintes órgãos: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), ambos do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA); Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR); Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); e as corporações de bombeiros militares dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, e Distrito Federal. Cooperam com a organização da missão os Ministérios da Defesa, dos Transportes e da Fazenda, além do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM) e de outras repartições federais e estaduais.