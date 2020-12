Brasil proíbe entrada de passageiros do Reino Unido a partir desta sexta

Restrição acontece após identificação de nova cepa coronavírus, considerada ainda mais contagiosa

Mister Shadow/Estadão Conteúdo Fluxo de passageiros diminuiu consideravelmente no Aeroporto Santos Dumont durante a pandemia de coronavírus



O governo brasileiro determinou a proibição da entrada de pessoas vindas do Reino Unido. A decisão, publicada na portaria Nº648 de edição especial do Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 23, acontece após a região identificar um nova cepa do coronavírus, considerada mais contagiosa. No texto, assinado pelos ministros da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto; da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça e pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello estabelece que ficam temporariamente proibidos voos com destino ao Brasil “que tenham origem ou passagem pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte”.

Da mesma forma, a determinação também suspende viagens aéreas do Brasil para a região. Para passageiros vindos de outros países, que não tenham feito escala no Reino Unido, segue a exigência de apresentar teste RT-PCR com resultado negativo para a Covid-19, feito 72 horas antes do embarque. A portaria deixa claro que a medida considera o “impacto epidemiológico que a nova variante do coronavírus SARS-CoV-2, identificada no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, pode causar no cenário atual vivenciado no país”. Além do Brasil, outros países também já restringindo voos e fecharam fronteiras com a região britânica após a identificação da nova linhagem do coronavírus. França, Alemanha, Portugal, China e Espanha estão entre as nações que suspenderam voos e restringiram viagens ao país.