Brasil recomenda que seus cidadãos deixem o Líbano em meio a tensões entre Israel e Hezbollah

Estados Unidos e Reino Unido fizeram o mesmo alerta a seus nacionais após morte de um oficial do grupo terrorista libanês e de um dos líderes do Hamas

ATEF SAFADI/EFE/EPA O exército israelense dispara um sinalizador sobre a fronteira com o Líbano, no alto da Galileia, no norte de Israel



A Embaixada do Brasil no Líbano emitiu um alerta aos cidadãos brasileiros, recomendando que considerem deixar o país por conta própria até que a situação se normalize. Essa orientação surge em um contexto de crescente tensão no Oriente Médio, alinhando-se a avisos semelhantes de governos como o dos Estados Unidos e do Reino Unido, que também aconselharam seus cidadãos a deixar Beirute e outras cidades libaneses devido ao potencial de um conflito armado entre Israel e o Hezbollah. O governo brasileiro enfatiza que, para aqueles que optarem por permanecer, é fundamental evitar o sul do país e outras áreas consideradas de risco. Além disso, os cidadãos são aconselhados a não se envolver em aglomerações ou manifestações. A embaixada também destaca a importância de manter os dados cadastrais atualizados junto ao setor consular para facilitar a comunicação.

Na última semana, o Brasil manifestou sua condenação a um ataque aéreo realizado por Israel em Beirute, demonstrando preocupação com a intensificação das hostilidades entre Israel e o Hezbollah. O governo brasileiro fez um apelo para que as partes envolvidas se abstenham de ações que possam agravar ainda mais o conflito na região. As tensões na área se intensificaram após a morte de um oficial do Hezbollah em um bombardeio israelense, além da morte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã. Em resposta, o Hezbollah lançou “dezenas” de foguetes em direção a Israel.

