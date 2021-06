Brasil volta a fazer parte do Conselho de Segurança da ONU após 10 anos

Última vez que o país participou do órgão foi em 2011, ainda na gestão de Dilma Rousseff; Albânia, Emirados Árabes Unidos, Gabão e Gana também foram eleitos

ONU/Evan Schneider Será a 11ª vez que o País integrará o Conselho de Segurança da ONU



O Brasil foi eleito nesta sexta-feira, 11, como membro rotativo do Conselho de Segurança da ONU pelo próximo biênio (2022-2023). Será a 11ª vez que o País integrará o órgão responsável pela manutenção da paz e da segurança internacional. A vaga ocupada pelo país é do grupo da América Latina e Caribe e no biênio anterior era preenchida por São Vicente e Granadinas. O Conselho de Segurança é composto por cinco membros permanentes com direito a veto: Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França, e por dez integrantes rotativos, eleitos para mandatos de dois anos cada um. Nas eleições que ocorreram nesta sexta, em Nova York, durante a 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas, o Brasil recebeu 181 votos para compor o conselho. A última vez que o país participou do órgão foi em 2011, ainda na gestão de Dilma Rousseff. Segundo o Itamaraty, “o resultado reflete o reconhecimento da histórica contribuição brasileira para a paz e a segurança internacionais”. Além do Brasil, Albânia, Emirados Árabes Unidos, Gabão e Gana também foram eleitos. O Ministério das Relações Exteriores disse, em nota, que, como membro rotativo, o Brasil pretende “fortalecer as missões de paz da ONU e defender os mandatos que corroborem a interdependência entre segurança e desenvolvimento”.