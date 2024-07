Brasileira é encontrada morta nos EUA e família pede ajuda para repatriação

Suzan Ferreira foi localizada ao longo de uma estrada após sete dias desaparecida

Reprodução/Vakinha.com.br Suzan Ferreira, brasileira encontrada morta nos Estados Unidos



Uma mulher brasileira foi encontrada morta em uma rodovia na área rural do Condado de Washtenaw, em Michigan, nos Estados Unidos. O caso ocorreu em 30 de junho, mas só veio à tona recentemente, quando a família de Suzan Ferreira iniciou uma campanha para arrecadar fundos e repatriar o corpo para o Brasil. Os custos estimados para o traslado são de aproximadamente R$ 100 mil. Segundo informações divulgadas pela criadora da campanha, Roberta Ferreira, Suzan estava nos Estados Unidos quando foi encontrada sem vida após sete dias desaparecida. Até o momento, a família conseguiu arrecadar cerca de R$ 15 mil para custear as despesas. Os interessados em contribuir podem obter mais informações sobre as doações.

De acordo com a imprensa local, a polícia de Detroit recebeu uma denúncia sobre um corpo na região e encontrou a mulher ao longo de uma estrada. As autoridades estão investigando as circunstâncias da morte em colaboração com o Laboratório Criminal da Polícia do Estado de Michigan e o Gabinete do Examinador Médico do Condado de Washtenaw. O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Chicago, está ciente do caso e em contato com as autoridades locais e familiares da vítima para prestar assistência consular. Em situações de falecimento de cidadãos brasileiros no exterior, as embaixadas e consulados brasileiros podem oferecer orientações e apoio, mas não são responsáveis pelo custeio do traslado do corpo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA