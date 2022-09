Brasileiro acusado de atacar Cristina Kirchner se nega a falar perante juíza

Fernando Montiel foi preso na noite de quinta-feira, após tentar matar a vice-presidente da Argentina com uma arma de fogo

Handout / TV PUBLICA / AFP e TELAM / AFP Fernando apontou a arma para a cabeça de Cristina e apertou o gatilho, mas arma falhou



O brasileiro acusado de tentativa de assassinato contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, recusou-se a depor nesta sexta-feira, 02, ao ser interrogado pela juíza e pelo procurador do caso, segundo confirmaram fontes policiais à Agência Efe. O detido pela tentativa de homicídio da vice-presidente, Fernando Andrés Sabag Montiel, recusou-se a falar perante a juíza federal María Eugenia Capuchetti e o procurador Carlos Rívolo, encarregado da investigação. Montiel foi preso na noite de quinta-feira depois de apontar uma arma para a vice-presidente e puxar o gatilho, sem que o tiro fosse disparado, no momento em que Cristina voltava ao seu apartamento e cumprimentava seus apoiadores. A magistrada da Vara Criminal e Correcional Federal 5 esteve na residência de Cristina pela manhã e permaneceu no local por aproximadamente uma hora, depois de ter vistoriado a área nas primeiras horas do dia. Antes de ir à casa da ex-presidente, a juíza e os procuradores responsáveis ​​pelo caso também colheram depoimentos das testemunhas do atentado. O ataque a Cristina ocorreu em um contexto de forte tensão política entre o governo e a oposição na Argentina, que se acentuou desde que na segunda-feira da semana passada um procurador pediu uma pena de 12 anos de prisão para a vice-presidente por supostas irregularidades na concessão de obras públicas durante o seu governo.

*Com informações da EFE