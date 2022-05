Brasileiro é diagnosticado com varíola dos macacos na Alemanha

Trata-se do primeiro caso da doença infecciosa em território alemão; paciente está em isolamento na Clínica Schwabing de Munique

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ Alemanha confirmou primeiro caso de varíola dos macacos em seu país; trata-se de um brasileiro de 26 anos de idade



A Alemanha confirmou nesta sexta-feira, 20, o primeiro diagnóstico positivo para varíola dos macacos no país. Trata-se de um brasileiro de 26 anos que passou por Portugal e Espanha antes de entrar em território alemão. O rapaz esteve em Düsseldorf, Frankfurt e instalou-se em Munique na última semana. O caso foi diagnosticado na Baviera – cidade localizada no sudoeste da Alemanha e que realiza fronteira com Liechtenstein, Áustria e República Tcheca – e confirmado pelo ministro de saúde local, Klaus Holetschek. O político informou que o brasileiro está em isolamento na Clínica Schwabing de Munique e que a pasta passou a mapear pessoas que tiveram contato próximo com o infectado. “Estes [que se encontraram com o brasileiro que testou positivo para a doença] serão informados detalhadamente sobre possíveis sintomas, medidas de higiene e vias de transmissão. A Força-Tarefa de Doenças Infecciosas também já está envolvida. Todas as autoridades de saúde da Baviera estão sendo informadas em detalhes hoje”, alegou.

Ao notar os primeiros sintomas, o paciente brasileiro encaminhou-se a um posto médico local onde foi submetido a um teste PCR especializado. Após o diagnóstico positivo, o departamento de saúde foi informado do primeiro caso positivo da doença no país. Beatrix Zurek, Oficial de Saúde de Munique, ressaltou que, assim que o relatório com informações sobre o caso foi entregue ao poder público, “contatamos imediatamente a pessoa em questão e investigamos contatos próximos, além de tomar outras medidas, como isolar o paciente”. Ainda não há a confirmação se a cepa do vírus provém da África Ocidental ou Central e apenas o sequenciamento genético da linhagem possibilitará saber a origem da doença contraída pelo brasileiro. O resultado do exame será divulgado na próxima semana.

Sobre a doença

Países da África Ocidental, da Europa, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido já notificaram casos positivos da doença. Os principais sintomas aparecem de 7 a 21 dias depois da infecção e, costumeiramente, os infectados sofrem de febre, dor de cabeça, dores musculares, inchaço dos gânglios linfáticos e erupções cutâneas – estes geralmente iniciam-se no rosto e se espalham para outras partes do corpo. A proliferação do vírus ocorre através do contato próximo de seres humanos, através do compartilhamento de roupas e roupas de cama, tosses e espirros.