Brasileiro é preso ao lado de colombianos suspeitos de garimpo ilegal na Venezuela

Reprodução/Facebook/Venezuela, te extraño Prisão aconteceu no Parque Nacional Yapacana, localizado no sul da Venezuela



Um brasileiro foi preso, na Venezuela, ao lado de cinco colombianos suspeitos de “garimpagem ilegal, permanência arbitrária e ocupação ilegal” em um parque nacional, localizado no sul do país. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 12, pelo comandante estratégico operacional das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB), Domingo Hernández Lárez. “No Parque Nacional Yapacana foram apreendidos cinco cidadãos de nacionalidade colombiana e um cidadão brasileiro, dedicados à depredação ambiental, destruição da natureza e dos ecossistemas de terras venezuelanas, consideradas zonas de segurança e defesa nacional sob administração especial”, disse o militar em mensagem postada em sua conta no Twitter, onde mostrava fotos dos detidos. Hernández Lárez relatou a destruição de um acampamento usado para garimpo ilegal, também dentro do Parque Yapacana, embora não tenha esclarecido se foi nesse procedimento que ocorreram as detenções. Ele garantiu que o espaço está nas mãos de “grupos criminosos liderados por terroristas ambientais” que “promovem desde Inírida, na Colômbia, a derrocada do ecossistema”. Durante a operação, os militares destruíram dois martelos e um motor elétrico, duas carcaças de turbina, uma broca, 40 metros de cabo coaxial, duas usinas portáteis e duas motocicletas, entre outros materiais. Nos últimos anos, as autoridades venezuelanas intensificaram a vigilância nas áreas de mineração de Amazonas e Bolívar com o objetivo de erradicar grupos irregulares que extraem riquezas da terra, o que tem levado a confrontos armados e prisões.

*Com informações da EFE.