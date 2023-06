Denver Nuggets vence o Miami Heat e é campeão da NBA pela primeira vez

Franquia fechou a série em 4 a 1 nesta segunda-feira, em casa, com vitória por 94 a 89

MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Franquia de Denver venceu seu primeiro troféu na história



O Denver Nuggets fez história. Na noite desta segunda-feira, 12, a franquia conquistou o primeiro título da NBA de sua história, em casa, ao vencer o Miami Heat por 94 a 89 e fechar a série em 4 a 1. Nikola Jokic foi o cestinha da equipe com 28 pontos, 16 rebotes e 4 assistências. Jamal Murray apareceu em segundo com 14 pontos, 8 rebotes e 8 assistências. O jogo foi difícil tecnicamente, com o Miami liderando nos dois primeiros quartos, mas após o intervalo o Nuggets melhorou e conquistou o troféu Larry O’Brien pela primeira vez em 56 anos de sua fundação. O sérvio foi escolhido como o MVP das Finais. Ele bateu recordes nesta temporada sendo o primeiro a anotar três triplo-duplos em Finais na história da liga e oito triplo-duplos nos playoffs, batendo marca de Wilt Chamberlain.