Brasileiro em Gaza fala sobre demora para repatriação: ‘Só aliados de Israel estão saindo’

Hasan Rabee relatou como a situação está no enclave palestino e a exaustão: ‘A gente já ta bem cansado’

Reprodução/Instagram/@hasan.rabee Brasileiro em Gaza fala sobre situação no enclave palestino



Hasan Rabee, um dos 34 brasileiros que aguardam para deixar a Faixa de Gaza, fez um desabafo nas redes sociais sobre a demora para cruzar a fronteira. “A gente já ta bem cansado. Previsão era que saíssemos hoje pro Egito, mas a fronteira foi fechada e não sabemos como vai abrir. A promessa da embaixada era para quarta, mudou para quinta e hoje não tem mais previsão”, disse em sua conta no Instagram. Rabee relatou que só aliados de Israel estão saindo. “Vi uma declaração do Embaixador de Israel falando que não tem nada a ver com o atraso dos brasileiros. Como não tem a ver? Vocês que fazem e publicam essa lista”, questionou o homem, alegando que s brasileiros estão sendo feitos de reféns por Israel. O homem aproveitou a gravação para falar como está a situação em Gaza e como ele a sua família se encontram. “Mais de uma mês desse conflito e, infelizmente, além das bombas e explosão, existe outra guerra, a da fome, água, gás, combustível e remédio”, disse. “Não tem gaz para fazer comida. Minha mãe ta fazendo para gente pão. Esse pão é felicidade que achamos”, conta. Desde o dia 1 de novembro, quando a passagem de Rafah, fronteira entre o Egito e a Faixa de Gaza, foi aberta, o grupos de brasileiros que aguarda para ser repatriado vive a angústia de saber quando vão conseguir deixar a região que está sendo constantemente bombardeada desde o dia 7 de outubro, quando o Hamas atacou Israel que laçou uma retaliação que já dura mais de um mês.

Nesta quinta-feira, 9, após ter sido informado que a passagem ia ficar fechada por tempo indeterminado, a fronteira foi reaberta para a saída de estrangeiros do território palestino. No entanto, segundo o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, uma nova lista de estrangeiros ainda não foi divulgada. Os estrangeiros que puderam deixar o território nesta quinta são os que estavam em listas divulgadas nesta quarta-feira, 8, mas que tiveram sua saída também adiada após a fronteira ser fechada por questões de segurança. Em entrevista coletiva, o porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel, disse que a passagem administrada pelo Egito será reaberta em seus “intervalos regulares” quando a situação for resolvida. Patel não especificou a natureza da situação e confirmou que “não houve tráfego de entrada ou saída durante todo o dia”. “Nossa expectativa é que, assim que as situações forem concluídas, a passagem seja aberta nos intervalos regulares em que tem sido aberta e o fluxo de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza e os estrangeiros específicos em sair poderão fazê-lo”, explicou.

O grupo de 34 pessoas, composto por brasileiros e seus familiares, não foi incluído na lista de 601 nomes de seis nacionalidades diferentes que tiveram permissão para cruzar a fronteira de Rafah em direção ao Egito. O Itamaraty afirmou que os nomes dos brasileiros foram informados às chancelarias egípcia e israelense, bem como às autoridades responsáveis na Faixa de Gaza desde o dia 9 de outubro.O Brasil tem mantido contato constante com as autoridades locais para garantir a retirada dos seus nacionais que se encontram na zona de conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Atualmente, os brasileiros e seus familiares próximos estão abrigados nas proximidades da fronteira com o Egito, nas cidades de Khan Younis e Rafah.