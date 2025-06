Brasileiro que vive em Israel relata dificuldades em meio à guerra com o Irã: ‘Está tudo fechado’

Segundo Marcelo Podgaetz, que mora com a esposa e quatro filhos, produtos básicos como papel higiênico e carne não são encontrados com facilidade e a solução tem sido estocar os alimentos

Jack GUEZ / AFP Ataques de Irã têm destruído diariamente diversos prédios; brasileiro vive em um local preparado para resistir a explosões



Morando em Tel Aviv há 26 anos, o brasileiro Marcelo Podgaetz, que vivia em São Paulo e atualmente atua como diretor de vendas em Israel, descreve uma cidade que, mesmo acostumada a conviver com conflitos, vive agora uma tensão constante desde o início da guerra com o Irã. Segundo ele, a mudança mais visível está no dia a dia: uma rotina marcada por sirenes, abrigos e a necessidade de estar sempre alerta. “Está tudo muito diferente, como na época da Covid-19. Está tudo fechado. Só tem supermercado, serviços de emergência e farmácias abertos. Não tem shopping e não pode ir à praia”, disse em entrevista à Jovem Pan.

Um dos maiores desafios que os civis têm enfrentado é a falta de mercadorias nos supermercados. Segundo Marcelo, que mora com a esposa, também brasileira, e mais quatro filhos, produtos básicos como papel higiênico e carne não são encontrados com facilidade neste momento. “Até ontem não tinha nem frango, nem carne. A gente tenta às vezes ir em três ou quatro supermercados, mas a resposta é a mesma, porque quando chega o abastecimento logo vão vários em cima”. A solução encontrada pela família é estocar os alimentos.

Em relação aos ataques, Marcelo conta que a população recebe um alerta em seus celulares minutos antes, para que assim, possam se abrigar em seus bunkers, estruturas construídas no subsolo, geralmente de concreto e aço, projetadas para oferecer proteção contra esse tipo de ameaça. “Toda a população recebe no celular uma mensagem para ficar em estado de alerta e se manter perto de um bunker. Esses minutos que a gente ganha são o suficiente para todo mundo sobreviver”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apoio dos civis

Na visão de Marcelo, a população de Israel é “100%” a favor da ação militar contra o governo do Irã, mas não contra os civis, já que, segundo ele, a relação entre os dois povos é “maravilhosa”. Em contraste, o brasileiro afirma que o Irã ataca civis. “Eles não avisam onde vão atacar, eles atacam 90% dos povos.” Ele completa dizendo que os israelenses poderiam atacar os civis, mas que optaram por não atacar.

“A gente não interesse nenhum de machucar o país. A gente quer somente que parem com o enriquecimento do urânio. Irã, infelizmente, em vez de investir o dinheiro na economia, investiu em armamento.” O brasileiro ainda afirma que o objetivo de Israel é defender a democracia do mundo. “Israel fez isso para se defender não só do Irã, mas também do terrorismo internacional e defender a democracia não só daqui, mas do mundo.”

Início dos ataques

Israel iniciou sua ofensiva contra a República Islâmica na quinta-feira (12) – sexta-feira (13) no horário local -, bombardeando instalações militares e nucleares no país em ataques que deixaram dezenas de mortos e centenas de feridos.