Israel evacua milhares de pessoas de suas casas devido aos ataques do Irã

De acordo com dados do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, pelo menos 2.725 israelenses estão fora de suas residências danificadas e, por enquanto, alojados em hotéis ou apartamentos

GIL COHEN-MAGEN / AFP O número de mortos é de 24, enquanto o total de feridos chegou a 647



Cerca de 2.725 israelenses foram evacuados de suas casas danificadas pelos ataques lançados pelo Irã nestes primeiros cinco dias de fogo cruzado com Israel, de acordo com dados fornecidos pelo gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Muitos deles estão alojados em hotéis ou apartamentos que o governo israelense disponibilizou a esses israelenses, seguindo a mesma política implementada para os moradores do sul e do norte do país após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023 (que também desencadearam ataques do Hezbollah a partir do Líbano).

No total, o Irã lançou cerca de 380 mísseis desde o início da escalada, a maioria dos quais foi interceptada pelo Exército israelense, embora mais de 30 impactos tenham sido registrados, de acordo com dados do gabinete de Netanyahu. Os poucos mísseis iranianos que conseguiram escapar das defesas aéreas de Israel danificaram mais de 15.800 edifícios, destruíram milhares de veículos e causaram milhares de danos a outras propriedades, de acordo com a mesma fonte.

O número de mortos é de 24, enquanto o total de feridos chegou a 647, dez dos quais em estado grave. Na última onda de ataques lançada pelo Irã durante as primeiras horas da manhã de terça-feira, o Exército interceptou 30 drones e dezenas de mísseis, embora alguns impactos tenham ocorrido novamente, sem resultar em feridos ou mortos. Israel começou a bombardear o Irã na madrugada da última sexta-feira, usando como justificativa os avanços no programa nuclear da República Islâmica e a ameaça que sua produção de mísseis balísticos representa para o país.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Desde então, suas aeronaves atacaram infraestrutura militar (sistemas de defesa aérea, instalações de armazenamento de mísseis balísticos, etc.) e usinas nucleares (Natanz, Isfahan e Fordow), mas também oficiais de alta patente da Guarda Revolucionária iraniana e cientistas nucleares. A campanha massiva de bombardeios de Israel contra o Irã já causou mais de 220 mortes, segundo autoridades da República Islâmica.

*Com informações da EFE