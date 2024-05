Brasileiro refém do Hamas é enterrado em Israel

Nisenbaum, 59 anos, foi visto pela última vez em 7 de outubro, quando seguia para buscar sua neta em uma base militar

Reprodução/X Seu corpo foi encontrado pelo Exército israelense na última sexta-feira (24), juntamente com os corpos de Orión Hernández Radoux e Hanan Yablonka



Michel Nisembaum, brasileiro de 59 anos, foi enterrado em Ashkelon, Israel, após desaparecer durante ataque do Hamas. Seu corpo foi encontrado pelo Exército israelense na última sexta-feira (24), juntamente com os corpos de Orión Hernández Radoux e Hanan Yablonka. Segundo o jornal Times of Israel, durante a cerimônia, a filha do brasileiro, Chen, se pronunciou: “Fizemos de tudo para que todos te conhecessem. Desculpe, não conseguimos trazê-lo de volta (…) As crianças vão crescer e se lembrar do avô heróico que você foi, que não tinha medo dos terroristas e salvou pessoas no caminho. Graças a você, eles estão aqui. Eu te amo e sinto sua falta. Agora você está em casa”. Ele foi visto pela última vez em 7 de outubro, quando seguia para buscar sua neta em uma base militar. Divorciado e pai de duas filhas, nasceu no Rio de Janeiro e mudou-se para Israel aos 12 anos.

Os três reféns foram mortos no dia do ataque do Hamas, que desencadeou a guerra e levou seus corpos para a Faixa de Gaza. A prática de sequestro de corpos em conflitos anteriores na região foi observada, visando trocas por prisioneiros vivos. Familiares de Nisembaum, sem saber de sua morte imediata, temiam por seu cativeiro devido à dependência de medicamentos para tratar a diabete e a doença Crohn. Mary Shohat, irmã de Michel, relatou detalhes sobre o desaparecimento, mencionando que a última ligação foi interrompida por gritos em árabe e a menção ao Hamas.

אלפים מלווים את החטוף מישל ניסנבאום הי”ד, באשקלון.

מאיר ברק pic.twitter.com/0ztEQgmE3y — 🎗️🇮🇱Bar🇮🇱🎗️ בחירות עכשיו (@barakdor) May 26, 2024

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA