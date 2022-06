Brasileiro viaja ao espaço pela Blue Origin; assista

Victor Hespanha foi sorteado entre os compradores de um NFT e fará viagem ‘bate-volta’ de 10 minutos ao espaço

Reprodução/ Blue Origin Decolagem acontece na manhã deste sábado, 4



O engenheiro de produção Victor Hespanha se tornará o segundo brasileiro a viajar ao espaço neste sábado, 4. A decolagem acontece na manhã de hoje por volta das 10h20 e a viagem será um “bate-volta” com duração e 10 minutos. Originalmente, a viagem aconteceria em 20 de maio, mas foi adiada por razões de segurança. A responsável pelo voo é a Blue Origin, de Jeff Bezos, que também já foi ao espaço. Hespanha conseguiu a vaga ao ser sorteado entre os compradores de uma NFT. A nave já foi ao espaço em outras seis ocasiões e a reutilização dos veículos permite uma redução de custos das viagens espaciais. Outras cinco pessoas estão na viagem. O lançamento aconteceu às 10h26 e ocorreu sem problemas. A cápsula com os astronautas pousou Às 10h36 no deserto.

Assista a transmissão: