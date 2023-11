Brasileiros que deixaram Gaza devem chegar ao Brasil nesta segunda-feira

Grupo é composto por 17 crianças, nove mulheres e seis homens que aguardaram mais de um mês para deixarem a região

O grupo de 32 brasileiros que deixou a Faixa de Gaza na madrugada deste domingo, 12, está indo para o Cairo, capital do Egito, em uma das últimas etapas antes do retorno ao Brasil. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o grupo deverá chegar ao Brasil na segunda-feira, 13. A viagem de volta terá algumas paradas para reabastecimento na Itália, na Espanha e em Recife. Os brasileiros foram recepcionados no lado da fronteira por uma equipe da embaixada brasileira com alimentos. Também foi providenciado um traslado e um pernoite antes do voo de repatriação. Ao todo, o grupo é composto por 17 crianças, nove mulheres e seis homens, sendo 22 brasileiros e 10 palestinos familiares de brasileiros. Eles aguardaram mais de 30 dias pela autorização de Israel, de Gaza e do Egito para deixarem a região, que está sendo alvo de conflitos entre Israel e Hamas desde o dia 7 de outubro. Uma mulher e sua filha estavam na lista de autorizados a deixar a região, mas desistiram de concluir a repatriação e ficaram em Gaza.