Brexit: Representante da UE deve ir a Londres para nova rodada de negociações

União Europeia e Reino Unido negociam um acordo de comercial para entrar em vigor em 2021

EFE/EPA/YVES HERMAN / POOL Michel Barnier é o negociador da União Europeia para o Brexit



Michel Barnier, negociador da União Europeia para o Brexit, deve ir a Londres nesta quarta-feira, 23, para mais uma rodada de negociações em torno do acordo comercial para vigorar entre o bloco e o Reino Unido a partir do ano que vem. De acordo com a imprensa britânica, a conversa será informal. “Fontes dizem que Barnier estará em Londres para conversas informais entre amanhã e sexta-feira”, diz a jornalista da BBC Laura Kuenssberg, confirmando, ainda, que autoridades britânicas estarão em Bruxelas na próxima semana para a nona rodada de tratativas oficiais.

De acordo o editor de política da Sky News, Beth Rigby, há uma “janela de oportunidade” no assunto. “Uma fonte da UE me disse que as negociações estão indo um pouco melhor do que o esperado”, escreveu. União Europeia e Reino Unido negociam um acordo de comercial para entrar em vigor em 2021, quando vence o chamado período de transição do Brexit. Até agora, porém, as partes não chegaram a um consenso.

*Com informações do Estadão Conteúdo