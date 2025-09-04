Briga e pedras marcam ato de campanha de Javier Milei na Argentina

Este incidente, o segundo em um curto período, ocorreu na província de Buenos Aires, durante o fechamento para as eleições de meio de mandato

Recentemente, a Argentina foi palco de mais um tumulto durante um ato de campanha do presidente Javier Milei. Este incidente, o segundo em um curto período, ocorreu na província de Buenos Aires, durante o fechamento de campanha para as eleições de meio de mandato. A confusão foi marcada por uma troca de socos e pontapés entre apoiadores e opositores de Milei, evidenciando a crescente polarização política no país. O governador da província, Axel Kicillof, criticou a escolha do local para o evento e responsabilizou Milei pelo tumulto, destacando a tensão política que permeia o cenário argentino.

Paralelamente aos eventos de campanha, a Argentina enfrenta um escândalo de corrupção que envolve a irmã do presidente, Karina Milei. As investigações continuam, mas a perícia não conseguiu recuperar mensagens apagadas do celular de Diego Spagnuolo, ex-chefe da Agência Nacional da Pessoa com Deficiência, que estaria envolvido no esquema.

A situação se complicou ainda mais com a decisão da justiça argentina de proibir a divulgação de áudios relacionados ao caso, o que só aumentou a tensão no país. Nos estádios de futebol, torcedores expressam seu descontentamento exibindo faixas com a inscrição “3%”, em alusão à suposta comissão recebida por Karina Milei.

Com informações de Fabrizio Neitske

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias