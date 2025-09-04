Vaticano pendura imagem do beato millennial Carlo Acutis na Basílica de São Pedro

Vaticano pendura, na fachada da Basílica de São Pedro, uma tapeçaria com a imagem de Carlo Acutis

O Vaticano pendurou nesta quinta-feira (4), na fachada da Basílica de São Pedro, uma tapeçaria com a imagem de Carlo Acutis, conhecido como “influencer de Deus”, que será canonizado no domingo (7). Ele se tornará o primeiro santo millennial da Igreja Católica. Inicialmente agendada para 27 de abril, durante o Jubileu dos Adolescentes, a cerimônia foi adiada em razão da morte do papa Francisco.

A data escolhida pelo Vaticano guarda uma coincidência. É o Dia da Independência do Brasil e Acutis operou milagre no país. Ele foi beatificado em 2020 após a Igreja reconhecer que ele teria intermediado um milagre de cura de uma criança brasileira, de Mato Grosso do Sul (leia mais abaixo).

O candidato a santo nasceu em 3 de maio de 1991 – os nascidos entre o início dos anos 1980 e meados dos anos 1990 são os considerados como da geração millennial – e era amante da internet e da fé católica. Ele morreu em 2006 de leucemia. Em seus apenas 15 anos de vida, Acutis criou sites religiosos e colaborou para a documentação e disseminação de milagres e conteúdos católicos online. Daí o apelido de “influencer de Deus” e “padroeiro da internet”.

Ele se tornou extremamente popular, especialmente entre os jovens católicos que se aglomeram em seu túmulo em Assis, na Itália. Embora gostasse de passatempos comuns para sua idade – caminhadas, videogames e brincadeiras com os amigos – ele também dava aulas de catecismo em uma paróquia local e ajudava os sem-teto.

O jovem usou seus conhecimentos de informática para criar uma exposição online sobre mais de 100 milagres eucarísticos reconhecidos pela igreja ao longo de muitos séculos.

Dois milagres reconhecidos pela Igreja

Ao marcar a data de 7 de setembro, o papa Leão XIV anunciou que Acutis seria canonizado juntamente com outro católico italiano, Pier Giorgio Frassati, que também morreu jovem, aos 24 anos, após contrair poliomielite. O Vaticano exige que a igreja confirme dois milagres atribuídos à intercessão do candidato para prosseguir com a canonização.

No caso de Acutis, o primeiro milagre reconhecido ocorreu em 2013 no Brasil e dizia respeito a um menino que sofria de uma grave doença pancreática e que melhorou depois de orar a Acutis. O segundo milagre reconhecido diz respeito à cura medicamente inexplicável de uma jovem costarriquenha que sofreu um grave ferimento na cabeça ao cair de uma bicicleta em Florença em 2022. Os médicos disseram que ela estava em um coma irreversível. A mãe da jovem rezou no túmulo de Acutis e, logo em seguida, a condição de sua filha melhorou. Ela estava bem o suficiente para visitar o túmulo de Acutis em setembro.

