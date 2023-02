Britânica mata namorado com 22 facadas e faz videochamada com amiga para comemorar

Shaye Groves é fã de assassinatos em séries e tem fotos de assassinos famosos, como Ted Bundy e Jeffrey Dahmer, na parede do quarto

Reprodução/Facebook/Shaye Groves Shaye Groves, 27 anos, matou namorado com 22 facadas



A britânica Shaye Groves, de 27 anos, matou o namorado, Frankie Fitzgerald, de 25 anos, com 22 facadas em julho de 2022, após ficar obcecada pela performance do namorado no quarto e pela vida sexual do casal, que envolvia práticas sadomasoquistas. Após o crime, ela fez uma videochamada com uma amiga para comemorar a ação, informou o portal ‘The Mirror’. Groves é fã de assassinatos em séries e tem fotos de assassinos famosos, como Ted Bundy e Jeffrey Dahmer, na parede do quarto. Segundo as autoridades, a mulher possuía quatro facas ‘decorativas’ que o casal usava para brincar no quarto. Groves nega ter assassinado o parceiro e diz ter sido legítima defesa, porém, o ocorrido está sendo tratado como “crime passional”. O tribunal de justiça investigou que a mulher enviou por volta das da 5h manhã uma mensagem para a amiga Vikki Baitup para criar um álibi falso inspirado em documentários de crimes reais. Por volta das 7h a suposta autora do crime, ligou rindo para a amiga e elas tiveram uma conversa muito normal. Foi quando ela subiu as escadas, entrou em seu quarto, apontou a câmera para Fitzgerald e disse: “Eu acabei com ele”. Baitup disse que ficou horrorizada ao ver o corpo do homem com um enorme ferimento de faca. Groves revelou para as amigas que tinha descoberto que o parceiro estava enviando mensagens para uma adolescente. De acordo com um relatório das autoridades, Fitzgerald foi esfaqueado 17 vezes no peito, duas em outras partes do corpo e três no pescoço, resultando na morte por ‘múltiplas perfurações do coração e dos pulmões”. O caso está sendo julgado e ainda ainda deve durar mais quatro semanas.