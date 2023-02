Mulher acha R$ 75 mil na rua, devolve e recebe mais que o dobro de recompensa

Diane Gordon encontrou o dinheiro quando voltava do trabalho, e mesmo passando por dificuldades, não pensou em ficar com a quantia: ‘Se você encontra algo que não lhe pertence, você não guarda’

Reprodução/site/Fox2 Diane Gordon achou US$ 15 mil na rua e devolveu para os donos



Uma mulher, identificada como Diane Gordon, que mora em Michigan, nos Estados Unidos, encontrou U$$ 15 mil (cerca de R$ 75 mil) enquanto caminhava a caminho do trabalho e ganhou mais do que o dobro de recompensa por devolver o dinheiro aos donos. Mesmo em uma situação vulnerável, ela disse, em entrevista à Fox que não pensou em ficar com a quantia. Gordon contou a imprensa como tudo aconteceu. “Olhei para o chão e encontrei um saco de plástico com uma grande quantia de dinheiro dentro. Quando eu peguei havia mais dinheiro”, contou a mulher. Segundo o tenente Matthew Ivory, “dentro da sacola também havia cartões de casamento, eram presentes de um casamento ocorrido naquele dia”. Os policiais ficaram tocados pela situação e a boa ação de Gordon, que poderia ter usado o dinheiro para consertar o seu carro, o que a impede de ir aos eventos esportivos dos netos. Comovidos com a situação, eles iniciaram uma campanha no site GoFoundMe para ajudara a mulher a arrecadar dinheiro e arrumar seu carro. A meta era conseguir US$ 25 mil, mas a conseguiram levantar mais de R$ 200 mil, mais do que o dobro que foi encontrado na rua. Gordon ficou emocionada com a situação. “Estou chocada. Quero dizer, não fiz nada de especial. Se você encontra algo que não lhe pertence, você não guarda”, disse, falando que não fez para merecer essa atenção.