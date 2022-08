Buraco de 200 metros de profundidade surge misteriosamente no Atacama

Equipe especializada começou a investigar o que teria ocasionado o incidente; área está fechada

Reuters Buraco de 200 metros apareceu no meio do deserto



Um buraco de 200 metro de profundidade e 25 de diâmetro, que surgiu misteriosamente no Deserto do Atacama, no Chile, tem despertado a curiosidade dos chilenos, que começaram a investigar o caso na segunda-feira, 1. O buraco apareceu no final de semana em uma área de mineração no norte do país. Segundo o Serviço Nacional de Geologia e Mineração (Sernageomin), eles tomaram conhecimento do incidente no sábado, 30, e enviaram uma equipe especializadas para a área, informou David Montenegro, diretor da agência, por meio de um comunicado, que também informava a profundidade do buraco e que não foi detectado nenhum material em seu interior. O local está fechado desde a entrada do canteiro de obras da mina de Alcaparrosa. Em entrevista à mídia local, o prefeito da região de Tierra Amarilla, Cristobal Zuniga, disse que o buraco é em decorrência das atividades extrativistas inconscientes e desmedidas realizadas na área.