Cabra nasce com um olho e sem nariz na Tailândia: ‘Ciclope’

Mirros/site/ViralPress Cabra ciclope assusta agricultores na Tailândia



Um acontecimento inusitado assustou agricultores na Tailândia na segunda-feira, 27. Um filhote de cabra nasceu ‘ciclope’, ou seja, com apenas um olho e sem nariz – o termo “Ciclope” originou-se do grego “Kuklōps”, que significa “olhos redondos” e se refere aos gigantes mitológicos de um olho só. “Fiquei surpresa! Crio cabras há muito tempo, mas é a primeira vez que encontro uma assim”, contou a dona do animal, que também relatou que ouviu a mãe cabra dando à luz por volta da 8h da manhã (22h de domingo no horário de Brasília). Apesar das deformidades, o filhote parecia saudável, contou a Suparat Jitlang, dona da fazenda. Especialistas acreditam que o animal sofra de ciclopia, um raro defeito no qual o cérebro não consegue se dividir adequadamente em dois hemisférios durante o desenvolvimento. Por causa da dificuldade que o filhote tem para respirar, a Suparat não acreditava que ele fosse sobreviver – são raros os casos de ciclopia que o animal sobrevive – contudo, um dia após o nascimento ele seguia vivo. “Sua condição é lamentável, mas não posso fazer nada além de aceitá-la. Teremos que ver se ela sobrevive.”, disse Suparat.