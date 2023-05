Caça F-18 cai em base militar na Espanha e explode; confira vídeos

Piloto conseguiu se ejetar da aeronave, foi levado para um hospital com ferimentos nas pernas e está fora de perigo, comunicou o Exército Aéreo e Espacial

Reprodução/Twitter/@DanichPaula Internautas compartilharam vídeos do momento exato do acidente nas redes sociais



Na manhã deste sábado, 20, um caça modelo F-18 do Exército Aéreo e Espacial da Espanha caiu e causou uma explosão na Base Aérea de Zaragoza, que fica cerca de 16 km distante da cidade. De acordo com informações do jornal El País, a aeronave realizava treinos de exibição quando, por volta das 12h10 (7h10 no horário de Brasília) aconteceu o acidente, que foi filmado por pessoas próximas ao local e compartilhado nas redes sociais. A Guarda Civil espanhola informou que o piloto conseguiu de ejetar do cockpit a tempo. O capitão da 15ª Asa foi levado para um hospital com ferimentos nas pernas mas está fora de perigo, comunicou o Exército Aéreo e Espacial. O caça fazia manobras que seriam apresentadas no Dia da Família, em 10 de junho, nas Instalações de Garrapinillos. De acordo com a mídia do país europeu, desde uma ocorrência em 1988 houveram outros acidentes envolvendo aeronaves deste modelo. Em 2000, dois caças se chocaram em pleno voo e, em 2017, outro F-18 caiu ao sair da base aérea. Confira abaixo vídeos do momento do acidente.

Um caça F-18 caiu na base aérea de Zaragoza, na Espanha. Ele estava em um voo de demonstração. O piloto conseguiu ejetar.

