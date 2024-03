Caçador de relíquias encontra espada viking de mil anos em rio na Inglaterra

Objeto foi identificado por um grupo arqueológico e entregue ao Serviço de Museus de Oxfordshire para restauração e exposição

Reprodução/Facebook/Trevor Penny O caçador de relíquias Trevor Penny exibe a espada viking que descobriu em rio



Um caçador de relíquias fez uma descoberta surpreendente em um rio na Inglaterra. Enquanto praticava sua pesca magnética, Trevor Penny encontrou uma espada viking enferrujada com mais de mil anos de idade. A espada foi identificada por um grupo arqueológico e entregue ao Serviço de Museus de Oxfordshire para restauração e exposição. O objeto remete a uma era medieval em que os vikings invadiram as Ilhas Britânicas. Essas incursões históricas deixaram vestígios que ainda são encontrados nos dias de hoje. Detectores de metais têm sido fundamentais para desenterrar artefatos e tesouros enterrados há séculos, como o tesouro viking encontrado em North Yorkshire em 2007.

A espada de Penny é considerada um exemplo raro de atividade viking na região, já que a maioria dessas armas foi encontrada no norte e leste do país. Os vikings depositavam armas, incluindo espadas, em rios como parte de rituais para proteção ou sorte em batalhas. Os rios eram vistos como portais para outros mundos, onde deuses e espíritos poderiam habitar. A descoberta de relíquias por amadores é cada vez mais comum e importante para a arqueologia. É fundamental que essas descobertas sejam relatadas e registradas, pois podem fornecer informações valiosas sobre o passado. A Lei do Tesouro do Reino Unido estabelece regras para a descoberta de objetos antigos, garantindo que sejam preservados e estudados adequadamente.

