Presa de elefante de 500 mil anos é encontrada extremamente preservada em Israel

Este é o dente mais antigo já localizado no Oriente Médio; descoberta foi realizada nos arredores do kibutz Revadim, perto de Ascalon, e pesa cerca de 150 kg

AHIKAM SERI / AFPTV / AFP Essa é a maior presa já encontrada no Oriente Médio



Arqueólogos israelense fizeram uma descoberta rara em um sítio pré-histórico em Israel. Eles encontraram a presa de um elefante de 500 mil anos. De acordo com a Autoridade de Antiguidades de Israel (IAA), o dente foi localizado nos arredores do kibutz Revadim, perto de Ascalon, e pesa cerca de 150 kg. É a presa mais antiga encontrada em sua totalidade no Oriente Médio. Avi Levy, diretor das escavações da instituição, considerou a descoberta como fantástica e informou que a presa foi encontrada “extremamente preservada”. “Elefantes gigantes vagavam e pastavam neste local nos tempos pré-históricos na planície costeira de Israel há meio milhão de anos, como evidenciado por esta presa antiga excepcionalmente bem preservada”, disse a Autoridade de Antiguidades em comunicado. Em razão do tamanho da presa, o elefante deveria medir entre 4 e 5 metros. Ossos do animal já haviam sido encontrados nesta área de Israel, mas não tal presa. “A descoberta da presa, separada do crânio e do resto do corpo [do elefante], levanta a questão: a presa é o que restou de um elefante caçado ou foi coletada pela população local em tempos pré-históricos? Tinha significado social ou espiritual?”, questionam Ofer Marder, professor de arqueologia da Universidade Ben Gurion de Beersheva (sul), e Ianir Milevski, diretor de pré-história da AAI. A descoberta pertence a um elefante com presas retas, uma espécie que foi “extinta nesta região há cerca de 400 mil anos”, disse Levy.

*Com informações da AFP