Califórnia declara estado de emergência em meio ao surto de varíola dos macacos

Governador Gavin Newsom acredita que ajuda para produção de vacinas e educação sobre a doença deve ser mais acelerada com a nova medida

Freya Kaulbars/RKI/Robert Koch Institute/AFP - 23/05/2022 Varíola dos macacos foi identificada em homens, crianças e até mulher grávida



O governador da Califórnia, nos Estados Unidos, Gavin Newsom, declarou estado de emergência para acelerar os esforços no combate ao surto de varíola dos macacos, sendo o segundo Estado a tomar a medida em três dias – Nova York e São Francisco também anunciaram medidas parecidas. O político quer coordenar uma resposta junto ao governo, buscar mais vacinas e liderar esforços de divulgação e educação sobre a doença. O surto da varíola dos macacos começou entre homens gays e homens que se relacionam com homens, porém já há relatos nos EUA de crianças e grávida com a infecção. No atual estágio, as vítimas se recuperam em semanas e a morte é uma condição mais rara. O Brasil registrou a primeira morte pela doença na semana passada.