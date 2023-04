Calvo tatua franja para realizar sonho e chora com resultado; veja vídeo

Pedido inusitado aconteceu na Itália e foi atendido pela tatuadora Maria Fina Altobeli

Reprodução/TikTok/@Gipsyg Tattooer Gianluca, de 26 anos, realiza sonho de ter franja



Um homem, identificado como Gianluca, de 26 anos, realizou o sonho de ter uma franja. Como ele é parcialmente careca, pediu a uma tatuadora para que desenhasse o cabelo. O pedido, um pouco inusitado, foi atendido pela tatuadora que se identifica como Gipsyg Tattooer no Tik Tok, mas seu nome verdadeiro é Maria Fina Altobeli. “Meu cliente sempre sonhou em ter franja e eu realizei o seu desejo”, escreveu a mulher nas redes sociais, que de início ficou chocada e surpresa com o pedido, mas feliz em realizar o sonho do homem. “Obviamente, fiquei cética quando ele me pediu aquela tatuagem, mas no final muito feliz com o trabalho”, declarou Maria, que também revelou que o procedimento levou em torno de uma hora. O caso aconteceu em Lácio, na Itália, e Gianluca se emocionou com o resultado. No vídeo, compartilhado nas redes sociais pela profissional, é possível conferir o momento em que o homem se olha no espelho e começa a chorar após ver o sonho realizado. O vídeo foi visto por centenas de milhares de pessoas de todo mundo e gerou uma série de comentário. Alguns não levaram a sério e chegaram a achar que era uma brincadeira e outros criticaram o resultado.