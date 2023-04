Ex-Fazenda Raíssa Barbosa encontra irmão desaparecido: ‘Não sei se dou na cara dele’

Influenciadora, que chegou a fazer Boletim de Ocorrência e ir ao IML, ficou chateada ao saber o que aconteceu

Reprodução/Instagram/raissabarbosaoficial Raíssa Barbosa encontrou o irmão, Rafael, após fazer um apelo nas redes sociais



A influenciadora Raíssa Barbosa, ex-participante de “A Fazenda 12”, encontrou seu irmão, Rafael, que estava desaparecido. Na manhã de quinta-feira, 27, a artista apareceu chorando nos stories do Instagram dizendo: “Acabei de chegar em Foz do Iguaçu, meu irmão está desaparecido desde a madrugada de domingo para segunda. Estou aqui com a minha irmã, a gente está indo na delegacia agora. Acabei de pousar”. Raíssa postou fotos de Rafael e falou que ele foi visto pela última vez na região de Porto Meira. Horas depois, a influenciadora voltou às redes sociais para comunicar que o irmão foi encontrado após ela expor o caso na internet e explicou o que aconteceu. “Ele acabou ficando doente, com suspeita de dengue, e foi para um hospital em Porto Meira, só que esse hospital foi o único que a gente não foi porque é um hospital menor, a gente procurou nos maiores. A gente tinha feito Boletim de Ocorrência, tinha ido no IML e em todos os hospitais grandes de Foz do Iguaçu, e nada dele”, declarou a ex-Fazenda, que ficou irritada com o fato do irmão não ter avisado a família. “Não sei se dou na cara dele, se bato nele, não sei. Estou muito chateada, mas graças a Deus que ele está bem. Estou chateada porque eu gastei um dinheirão para vir para cá, porque a passagem [comprada] em cima da hora é caríssima, mas que bom que a gente achou ele.”