Câmara dos EUA aprova projeto de lei de US$ 430 bilhões para combater mudanças climáticas

GFDL/Domínio Público Projeto de lei de US$ 430 bilhões para prevenir o meio ambiente e combater a inflação foi aprovado no Congresso dos EUA



A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou, nesta sexta-feira, 12, um projeto de lei de US$ 430 bilhões para prevenir o meio ambiente e combater a inflação. A proposta, que recebeu 220 votos favoráveis e 207 contrários, também tem por objetivo diminuir o custo de medicamentos prescritos, subir os impostos sobre corporações e reduzir o déficit econômico do país. Agora, o texto segue para sanção do presidente Joe Biden. Entre os benefícios da lei relacionado a saúde está a negociação dos preços dos medicamentos, para que o seguro de saúde governo americano possa oferecer a baixo custo aos idosos. Isso porque aproximadamente 13 milhões de cidadãos de baixa e média renda serão impactados por aumentos previstos para 2023. Sobre o pacote ambiental, com investimento de US$ 370 bilhões, é voltado especificamente para o clima. A proposta é a maior da história aprovada nos EUA.