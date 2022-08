Polícia identifica autor do ataque contra Salman Rushdie; vídeo mostra momento do ataque

Escritor estava sendo apresentado ao público quando um homem invadiu o palco e começou as agressões

Reprodução/Site/AssociatedPress Escritor Salman Rushdie foi esfaqueado durante um evento em Nova York



Morador de Nova Jersey, Hadi Matar, de 24 anos, foi identificado pela polícia de Nova York como suspeito de atacar o escritor Salman Rushdie durante um evento aberto ao público nesta sexta-feira, 12. A informação, divulgada em entrevista coletiva, é da comandante da tropa da polícia estadual, major Eugene J. Staniszewski. Salman Rushdie, escritor que desde 1980 está jurado de morte pelo Irã, foi esfaqueado no pescoço. Ele estava prestes a começar a palestra que estava prevista para acontecer hoje quando um suspeito invadiu o palco da Chautauqua Institution e começou aplicar golpes no autor. O agressor teria esfaqueado Rushdie cerca de 15 vezes. O ataque foi confirmado pelas autoridades locais. “A polícia estadual está investigando um ataque ao autor Salman Rushdie antes de uma palestra na Chautauqua Institution em Chautauqua, NY”, disseram. Segundo eles, o britânico de origem muçulmana sofreu “uma aparente facada no pescoço e foi transportado de helicóptero para um hospital da região”.

De acordo com o agente do escritor, Andrew Wylie, Rushdie passou por uma cirurgia, mas não deu mais detalhes. O agressor foi contido e, segundo as autoridades, levado sob custódia. Até o momento, não foi informado o motivo da agressão. Além do escritor, o moderador da palestra, Henry Reese, também foi atingido e sofreu um pequeno ferimento na cabeça, informou a polícia. As pessoas que estavam no local e presenciaram a invasão foram evacuadas do local. Rushdie tem 75 anos e é jurado de morte pelo Irã desde 1980 por causa de seus escritos. Seu livro “The Satanic Verses” (“Versos Satânicos”) está proibido na região, pois muitos muçulmanos o consideram uma blasfêmia. Uma recompensa de US$ 3 milhões foi oferecida para matá-lo. Em 2012, a quantia aumentou e passou a ser de US$ 3,3 milhões.