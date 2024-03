Câmara dos EUA aprova projeto que pode banir TikTok do país

Projeto de lei aprovado na Câmara dos EUA pretende forçar a venda do TikTok ou sua proibição no país, por questões de segurança nacional e liberdade de expressão; Texto segue para aprovação no Senado

Solen Feyissa/Unsplash TikTok



A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou com amplo apoio bipartidário o projeto de lei que pretende forçar a venda do TikTok, um popular aplicativo de vídeo de propriedade chinesa, ou sua proibição no país. A medida reflete a preocupação com a segurança nacional e a liberdade de expressão diante do controle de tecnologias por parte da China. Líderes republicanos aceleraram o processo de votação do projeto na Câmara, que foi aprovado por uma ampla margem de 352-65. A legislação tem como alvo direto a China em um ano eleitoral, demonstrando um consenso significativo em relação ao tema.

Apesar dos esforços do TikTok para mobilizar seus 170 milhões de usuários nos EUA contra a medida, a coalizão bipartidária por trás do projeto de lei incluiu republicanos e democratas. O presidente Joe Biden expressou apoio à legislação, que agora segue para o Senado. O projeto de lei enfrentará desafios no Senado, onde alguns legisladores já se manifestaram contra a proposta. A intenção é forçar a ByteDance, empresa-mãe do TikTok, a vender o aplicativo para proprietários não chineses em seis meses, sob pena de banimento nos EUA. A venda precisaria resolver preocupações de segurança nacional.

*Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA