‘Canadá está em um momento crítico’, diz primeiro-ministro durante cerimônia de posse

Em breve cerimônia em Ottawa, Mark Carney jurou “lealdade” ao rei Charles III do Reino Unido, que também é o monarca canadense

Daphné LEMELIN / AFPTV / AFP Primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney



O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, declarou nesta quinta-feira (22), durante sua cerimônia de posse como membro da câmara baixa do Parlamento canadense, que o país “está em um momento crítico”. Em breve cerimônia em Ottawa, Carney jurou “lealdade” ao rei Charles III do Reino Unido, que também é o monarca canadense. Depois de assinar o documento que o certifica como parlamentar, Carney disse que o juramento “é realmente de lealdade” ao Canadá. Logo após a cerimônia, o primeiro-ministro canadense pediu, em um clima descontraído, que alguém tirasse fotos para tornar o momento “real”. Carney, um economista que até este ano nunca havia sido candidato em uma eleição, conquistou sua cadeira em um distrito eleitoral de Ottawa nas eleições gerais do Canadá em 28 de abril.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A posse de Carney como deputado acontece poucos dias antes de Charles III e a rainha Camilla viajarem para Ottawa para abrir oficialmente a nova sessão do Parlamento canadense na terça-feira, 27 de maio. Em Ottawa, Charles III lerá o tradicional Discurso do Trono, detalhando a agenda do novo governo canadense sob a liderança de Carney. Esta é a terceira vez na história que o Discurso do Trono é lido no Parlamento canadense pelo monarca britânico. A última vez foi em 1977, quando foi proferido pela rainha Elizabeth II, mãe de Charles III. Carney, que foi governador do Banco da Inglaterra entre 2013 e 2020, pediu a Charles III que lesse o Discurso do Trono, que geralmente é proferido pelo governador-geral do Canadá (que atua como chefe de Estado do Canadá em nome do monarca), em resposta às ameaças de anexação do presidente dos EUA, Donald Trump. Autoridades canadenses disseram nesta semana que a viagem dos monarcas britânicos na próxima semana enfatiza o sistema constitucional canadense e a soberania do país diante das ameaças de Trump.

*Com informações da EFE

Publicado por Sarah Paula