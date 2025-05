Avião com destino a Dubai tem falha técnica, dá voltas sobre Ubatuba e retorna para Guarulhos

Mesmo a 18,9 mil pés (5,7 mil metros) de altura, o barulho da aeronave acordou e assustou os moradores; o Airbus A380-842 é considerado o maior avião de passageiros do mundo e pode levar até 853 clientes

Divulgação/Emirates Airlines Voo foi remarcado e será realizado à noite desta sexta-feira



Um avião da Emirates que decolou de Guarulhos com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, na madrugada desta quinta-feira (22), precisou retornar ao aeroporto após apresentar problemas técnicos. Moradores de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, relataram terem ouvido o barulho da aeronave, um Airbus A380-842, dando voltas sobre a cidade. A companhia aérea informou que uma falha técnica fez com que o voo EK 262 com destino a Dubai fosse cancelado e o avião retornasse para o Aeroporto de Guarulhos. O voo foi remarcado e será realizado à noite desta sexta-feira, 23. A Emirates não deu maiores detalhes sobre a falha, mas diz que o avião pousou em segurança em Guarulhos. Conforme o registro da plataforma Flight, que acompanha os voos em tempo real, o avião decolou à 1h48 da manhã, com previsão de chegar às 23 horas em Dubai. Antes de iniciar o sobrevoo do Oceano Atlântico, o Airbus começou a fazer manobras sobre a cidade de Ubatuba.

Mesmo a 18,9 mil pés (5,7 mil metros) de altura, o barulho do avião acordou e assustou os moradores. “Eu vi ele passando aqui perto de casa, até achei estranho, passou umas 4 ou 5 vezes”, postou a internauta Tati Simond em sua rede social. “Achei estranho, não passa avião nesse horário. Deu mais de três voltas”, confirmou Lucelena de Oliveira Prado. O vídeo registra as manobras da aeronave, que deu ao menos três voltas completas sobre a cidade. Na volta mais longa, a aeronave ultrapassou a Serra do Mar e chegou próximo à represa Billings, retornando outra vez até Ubatuba. Em seguida, o Airbus retornou para Guarulhos, onde pousou às 3h23.

O Airbus A380-842 é considerado o maior avião de passageiros do mundo e pode levar até 853 passageiros. A maioria das companhias aéreas adota uma configuração mais confortável na distribuição dos assentos, resultando em uma capacidade média de 550 passageiros. Em nota, a Emirates confirmou que o voo EK 262, programado para partir de São Paulo para Dubai em 22 de maio de 2025, precisou retornar a São Paulo pouco após a decolagem, devido a uma falha técnica. “O voo aterrissou sem intercorrências e passageiros e tripulação desembarcaram em segurança. Os passageiros afetados foram acomodados em hotel e remarcados para o voo EK 8262, no dia 23 de maio de 2025, às 20 horas, horário local”, disse. A Emirates pediu desculpas pelo transtorno causado.

*Com informações do Estadão Conteúdo

