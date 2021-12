Canadá já tem transmissão comunitária da variante Ômicron

Atualmente, 21% dos casos detectados na província de Ontario, a mais populosa do país, são da nova cepa

EFE/Narendra Shrestha Surgimento da variante pode quadruplicar o número de casos diários da doença, passando dos atuais 3,3 mil para 12 mil



O Canadá já registra transmissão comunitária da nova variante do coronavírus, a Ômicron. Nesta segunda-feira, 13, a diretora-médica Theresa Tam alertou sobre a elevada capacidade de transmissão da nova cepa, que pode provocar uma explosão no número de casos da Covid-19. Segundo ela, a Ômicron já representa 21% dos casos detectados na província de Ontario, a mais populosa do Canadá, situação que deve se repetir no restante do país. Assim como Tam, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, afirmou que está “muito preocupado” com as previsões divulgadas pela Agência de Saúde Pública.

Na sexta-feira passada, o órgão revelou que os funcionários da saúde temem uma nova onda de infecções nas próximas semanas. A avaliação é que o surgimento da variante pode quadruplicar o número de casos diários da doença, passando dos atuais 3,3 mil para 12 mil. No entanto, se a Ômicron se tornar dominante, o Canadá poderá ter 26 mil casos por dia em meados de janeiro.

*Com EFE