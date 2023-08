Candidata a deputada do Equador é atacada um dia após morte de presidenciável

Estefany Puente estavam em uma organização social quando teve seu veículo alvejado por dois homens; ela foi atingida de raspão por uma das balas

Reprodução/Facebook Estefany Puente Castro Puente foi atingida de raspão e os atiradores fugiram em seguida



O carro de uma candidata ao cargo de deputada na Assembleia Nacional do Equador foi atacado na noite desta quinta-feira, 10. O veículo de Estefany Puente estava em uma organização de serviços sociais na cidade de Quevedo quando foi alvejado por dois homens. A informação foi divulgada pelo jornal equatoriano El Universo. Segundo o periódico, Puente estava acompanhada de seu pai e um funcionário quando o ataque aconteceu. Ela foi atingida de raspão no braço e os atiradores fugiram em sequência. As balas destruíram o para-brisas do carro da candidata. Puente faz parte da chapa Claro Que Se Pede, do candidato Yaku Pérez. Em seu Facebook, Estefany agradeceu o apoio após o incidente e disse que continuará lutando contra a criminalidade. O caso aconteceu um dia depois do assassinato de Fernando Villavicencio, candidato à presidência do Equador. Ele foi morto com três tiros na cabeça enquanto deixava um ato de campanha em Quito, capital do país. Ele ocupava a quinta posição entre os candidatos à presidência. Até o momento, segundo Diana Atamaint, chefe do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), as eleições estão mantidas para o dia 20 de agosto.

*Com informações do Estadão Conteúdo