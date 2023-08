Candidato à presidência do Equador é morto a tiros após comício

Fernando Villavicencio era o quinto colocado, segundo pesquisa do jornal “El Universo”; país enfrenta escalada de violência relacionada ao tráfico de drogas

Rodrigo Buendia/AFP - 08/08/2023 O candidato Fernando Villavicencio na Procuradoria-Geral da República em Quito um dia antes de seu assassinato



O candidato presidencial equatoriano Fernando Villavicencio foi morto com três tiros na cabeça após realizar um comício em Quito, nesta quarta-feira, 9. Villavicencio, de 59 anos, cuja morte foi confirmada por fontes locais, incluindo o ministro do Interior, Juan Zapata, amigos e familiares da vítima, era um dos oito candidatos no primeiro turno das eleições presidenciais, que ocorrerão antecipadamente em 20 de agosto. Segundo pesquisa do jornal “El Universo” publicada na terça-feira, 8, ele era o quinto colocado na corrida. O país enfrenta hoje um aumento da violência relacionado ao tráfico de drogas.

*Com informações da AFP