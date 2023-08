FBI mata a tiros acusado de ameaçar a vida de Biden

Homem, identificado como Craig Robertson, foi morto em sua casa, em Utah; ele estava sendo investigado desde abril

GEORGE FREY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Funcionários do FBI e outros policiais do lado de fora da casa de Craig Robertson, que foi baleado e morto pelo FBI em uma invasão em sua casa



O FBI matou nesta quarta-feira, 9, um cidadão norte-americano acusado de ameaçar de morte Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. O homem, identificado como Craig Robertson, foi baleado e morto em sua casa, em Utah, durante uma invasão do Departamento de Justiça dos EUA. Segundo comunicado do FBI, o homem, que estava sendo investigado desde abril, planejava um atentado e já havia feito ameaças ao presidente dos EUA e à vice-presidente do país, Kamala Harris, pelas redes sociais. Nesta semana, ele havia feito uma publicação onde dizia que estava preparando armas como um rifle de precisão para a visita de Biden ao seu estado. O chefe de Estado viajou para Utah nesta quarta para visitar um centro de veteranos de guerra. Na nota, o FBI também fala que tinham ido à casa de Robertson para entregar uma ordem judicial, mas foram recebidos por tiros e revidaram. Eles afirmam que estão investigando o caso e a circunstância pela qual o acusado foi morto.